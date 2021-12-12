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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل مديرة النفايات بصحة القليوبية وضبط و إحضار 10 آخرين فى واقعة التعدى على مراقب مالى

حملات أمنية
حملات أمنية

قررت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية  إخلاء سبيل مدير ادارة النفايات بمديرية الصحة بالقليوبية بكفالة 10 آلاف جنية، وسائق بكفالة 5 آلاف جنيه.
كما قررت ضبط وإحضار 10 سائقين آخرين،  فى واقعة التعدى على مدير الحسابات المالية بمديرية الصحة بالقليوبية واصابته بسبب تأخر صرف المستحقات المالية الخاصة بهم.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، ببلاغ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبلاغا من الأمن الإداري بديوان عام مديرية الصحة ببنها، بنشوب مشاجرة وتعدي عدد من العمال والسائقين على مدير الحسابات بديوان عام مديرية الصحة ببنها ونقله للمستشفى.
وانتقل الرائد محمد ثروت رئيس مباحث قسم ثان بنها،  وجرى السيطرة على الموقف وضبط مديرة إدارة النفايات وسائق، ونقل المصاب إلى المستشفى والتحفظ على المشاركين في الواقعة لسؤالهم.
وتبين من تحريات المباحث أن عددا السائقين التابعين للمديرية تعدوا على مدير الحسابات بسبب تأخر صرف بعض المستحقات المالية الخاصة بهم، حيث طالبوه بإنهاء الإجراءات فأكد لهم عدم انتهاء الاستمارة الخاصة بالصرف، مما أثار حفيظتهم وهاجموه داخل مكتبه بالمديرية.
من جانبه قال مصدر بمديرية الصحة فى القليوبية ان المصاب يخضع للعلاج بمستشفي بنها التعليمي وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، مؤكدا أن المشكلة بدأت بمطالبة السائقين العاملين بالمديرية مدير الحسابات "رضا ق" بصرف متأخرات وحوافز مالية متأخرة لهم فأكد لهم أن الاستمارة الخاصة بها لم تُعتمد حتى الآن ما أثار غضبهم وتعدوا عليه بالضرب.
وتحرر محضر بالواقعة وأمرت نيابة قسم ثان بحجز مدير وحدة النفايات لحين ورد التحريات، والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه عن الواقعة وملابساتها سائقين، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق. 

القليوبية وزارة الصحة محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية صحة القليوبية مستشفى بنها التعليمي ادارة النفايات

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