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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 9 مصريين متوفين بالرياض

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 9 مواطنين مصريين، بلغت 277 ألفاً و 862 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل مليون و164 ألف و241 جنيها تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين التسع ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل المتوفى "خميس.ع.م.س" ، حيث بلغت 178 ألفا 610 ريالات سعودية ، كما نجح المكتب في الحصول علي مستحقات العامل المتوفي "ياسر.ص.أ.ع.أ" ، حيث بلغت 210 آلاف ريال.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات المتوفى "مصطفى.م.أ.أ"، حيث بلغت 5 آلاف و526 ريالا ، ومستحقات "أسامة.س.ع.أ"،  حيث بلغ 13 ألفا و600 ريال ، ومستحقات "أنور.عبده.ت.م" ، حيث بلغت 5 آلاف ريال، ومستحقات "محمود.أ.ع.أ" ، حيث بلغت 20 ألفا و 972 ريالا .

كما نجح المكتب في الحصول علي مستحقات " بهاء.م.م.ع" ، حيث بلغت 13 ألفا و365 ريالا، ومستحقات " سامي.م.ع.أ" ، حيث بلغت 3 آلاف ريال، ومستحقات "محمد.أ.م.ع.ر" ، حيث بلغت 16 ألفا و771 ريالا ، وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، وبالتالي تم تحويل جميع المستحقات  كل علي حدة إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية العامة المصرية في الرياض لاستلامهم من البنوك المصرية المختصة.

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي الرياض السعودية مستحقات 9 مواطنين مصريين

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