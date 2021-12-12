بحضور مدير عام الوكالة الدولية.. انطلاق المؤتمر العربي الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

ينطلق اليوم المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي تعقده هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ،في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021، بمدينة أسوان .

ويعتبر هذا المؤتمر انطلاقة جديدة لهيئة الطاقة الذرية المصرية للقيام بدورها الهام والرائد على المستوى القومي والعربي والدولي واستعادة دورها المحوري كأقدم هيئة ومدرسة علمية نووية وبحثية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على مستوى الدول العربية وقارة أفريقيا، وعلى المستوى القومي لدعم البرنامج النووي المصري لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

يحضر المؤتمر أكثر من 250 عالماً من 10 دول عربية هي "مصر، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، فلسطين، ليبيا، السعودية، السودان والعراق".

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ،و أحمد أبو الغيط – أمين عام جامعة الدول العربية و الدكتور سالم حامدي - مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية و اللواء أشرف عطية – محافظ أسوان وبمشاركة رؤساء الهيئات النووية من الدول العربية ومصر.

كما وصل أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي لحضور المؤتمر و عقد عدد من الإجتماعات مع القيادة السياسية وكبار المسؤولين في مصر.

ومن المقرر أن يجتمع المدير العام للوكالة الدولية بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورؤساء الهيئات النووية لبحث مجالات التعاون المشترك.



كما يحضر المؤتمر ممثلي شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية والتي تقوم بإنشاء المحطة النووية بالضبعة .

ويعد المؤتمر فرصة عظيمة للتعاون العلمي العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستغلال الموارد البشرية العربية والتعاون فيما بينها في جميع المجالات ذات الصلة خاصة بعد الظروف وتغير بيئة الأبحاث العلمية وتشديد إجراءات السفر للدول الأوروبية وغيرها نتيجة أزمة كورونا.