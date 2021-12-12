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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة رومانسية.. شام الذهبي و خطيبها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

شام الذهبي و خطيبها
شام الذهبي و خطيبها

نشرت شام الذهبي صورة  جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ظهرت شام الذهبي بصورة رومانسية  مع خطيبها و وضعت أغنية رومانسية علي الصورة بصوت أصالة مما اثار إعجاب متابعيها.

 

وعبّرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها البالغة بزواج والدتها من الشاعر فائق حسن.

وقالت شام الذهبي، في لقاء ET بالعربي: “فائق شخص جميل اوي وطيب وحنون وعرف يكسب قلوبنا كلنا.. أنا مبسوطة لماما وسعيدة إنها لقت إنسان بيديها كم الحب اللي هي بتديه لأنها إنسانة كلها إحساس وفايق حد طيب جدا وقدر يحتويها ويديها الحب اللي تستاهله”.

كما نشرت شام الذهبي صورة لـ أصالة مع زوجها، وعلقت عليها كاتبة: “عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس اللي انا متأكدة مثلك انه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوة بالمحبة والود والإخلاص”.

شام الذهبي التواصل الاجتماعي الفن انستجرام أحدث ظهور الفنانة اصالة

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