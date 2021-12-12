عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدعو لصياغة استراتيجية عمل برلمانية لتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك

صدى البلد

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية اليوم هي تحدّيات متشابكة ومعقدة يصعب على أي دولة منفردة مواجهتها مهما كانت قدراتها، داعياً إلى صياغة استراتيجية عمل برلمانية لتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك، مضيفاً أن الدول العربية والإسلامية لديها من الإمكانيات وعناصر القوة، ما يمكنها من أن تكون مؤثرة لتغيير واقعها الحالي، حتى لا تكون مواقفها ردود أفعال لما يحدث حولها، قائلاً "ما نحتاج إليه هو إرادة قوية وعزيمة صادقة من أجل التغلب على ما يواجهنا من تحديات".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في اجتماعات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في تركيا، بمشاركة رؤساء برلمانات الدول الإسلامية، وافتتح أعمالها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وأضاف "العسومي" أن دعوته إلى إطلاق هذه الإستراتيجية تنطلق من وجود الكثير من المصالح المتبادلة والتحديات المشتركة التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي معاً، مؤكداً على استعداد البرلمان العربي التام للمشاركة الفاعلة في صياغة هذه الإستراتيجية، انطلاقاً من دوره في خدمة المصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية، وإيمانه الكامل بأن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت مكملاً للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن كافة القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بالتأكيد على أن التضامن العربي الإسلامي بات مطلباً رئيسياً لمعالجة التحديات الكثيرة التي تواجهها الشعوب العربية والإسلامية، والخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي تعيشها في ظل تفشي جائحة كورونا. 

ترشيحاتنا

تحذير عاجل.. ثغرة أمنية خطيرة قادرة على اختراق ملايين الأجهزة عبر الإنترنت

للعائلة السعودية .. جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021 |صور

أدعية من القرآن والسنة النبوية.. رددها في الصباح لـ سكينة النفس وراحة البال

أب يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة

زلزال قوي يضرب العاصمة اليابانية

بكامل طاقتها .. إيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

أول تعليق من ترامب على قمة بايدن وبوتين الأخيرة

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

سعر الدولار اليوم الأحد 12- 12- 2021 في البنوك

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

85 % من نبؤاتها تحققت.. من هي العرافة العمياء ؟ | شاهد

زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تهاجمه: قريبا طليقي ولا يهتم بأولاده

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب .. النجمة تعترف: لسة بحبه وحلقت شعري عشان مبقاش حلوة في عينه.. أمي رفضته وشافته عيل.. جوازنا كان غلطة.. والصلح محتاج معجزة

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

فيديو

قبل الواقعة بدقائق .. صديق ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يروى تفاصيل جديدة

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ