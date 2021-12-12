وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية (نص القرار)

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، و بالسامح لـ 21 مواطنا أخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ووفق للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية ينص على أنه :لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.

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