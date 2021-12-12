البحوث الفلكية تكشف سبب عدم ظهور المذنب "ليونارد" بسماء القاهرة اليوم |فيديو

قال الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، تعليقا على اقتراب المذنب " ليونارد " من كوكب الأرض اليوم وإمكانية رؤيته بالعين المجردة ، إن تلك الأجسام لا تشكل خطورة على كوكب الأرض ، وأقرب جسم من كوكب الأرض يبعد مسافة لا تقل عن 8 مرات ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وأضاف الدكتور جاد القاضي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى"، أن الاهتمام بدراسة تلك المذنبات ينصب في معرفة بعض الحقائق الكونية والنظريات العلمية.

وأشار " القاضي " إلى أن فحص صخور النيازك والمذنبات تساعد على معرفة نشأته وبالتالي تفسير الصورة العلمية الكاملة لوجوده .

وتابع : سماء القاهرة مش صافية في القاهرة اليوم وبالتالي لا يمكن رؤيته، ولكن هناك تعاون مع الأرصاد الفلكية العالمية وسيتم استلام صور عن ظهور هذا المذنب .

وأوضح أن أسم " ليورنارد " الذي أطلق على المذنب راجع لأسم العالم الذي أكتشف المذنب، موضحا أن دراسات مصر في مجال الفضاء تنقل تصنيف مصر لمراحل متقدمة في البحث العلمي .

