رئيس أفريقية النواب: منتدى الأعمال المصري المجري ستكون له آثاره الإيجابية للتعاون بين البلدين

أعرب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب وأبرز المتحدثين الرئيسيين فى جلسات منتدى الأعمال المصري المجري المنعقد بالعاصمة بودابست في المجر والذى قام بافتتاحه المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبحضور المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، ونائب وزير الخارجية والتجارة المجرية، والرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات المجرية وممثلي أكثر من 50 شركة كبرى مجرية ومصرية سيكون له آثاره الإيجابية للتعاون بين مصر والمجر فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها إضافة إلى زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وقال " الجبلى " فى تصريحات له اليوم إن المنتدى فرصة يمثل فرصة عظيمة للتعاون المشترك بين المجر ومصر ، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية فى مصر دعما لسياسة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تربط المجر بمصر علاقة قويه ويوجد زخم كبير للتعاون بين رئيس الوزراء المجري والرئيس السيسى خاصة أن الرئيس السيسى المجر ثلاث مرات ويعتبر المنتدى فرصة عظيمة لبحث التعاون والاستثمار بين مصر والمجر وأيضا التطلع لأعمال مشتركة بين مصر والمجر بالسوق الافريقي.

ووجه الدكتور شريف الجبلى التحية والتقدير لجميع القيادات المصرية المجرية التى شاركت فى هذا المنتدى المهم مشيداً بالتوافق الكبير والحقيقى بين القيادات المصرية والمجرية على التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر والمجر تجاه جميع القضايا والملفات الاقتصادية والاستثمارية من اجل تطوير العلاقات بين القاهرة وبودابست فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة الى أن الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية كان أحد المتحدثين الرئيسيين امام جلسات منتدى الاعمال المصرى المجرى وألقى كلمة مهمة تناول فيها العلاقات بين القاهرة وبودابست فى مختلف المجالات واهتمام البلدين بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح شعبى البلدين كما تناول أهمية الدور المصرى - المجرى تجاه التعاون مع دول القارة الافريقية.