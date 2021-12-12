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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ديرمواس بالمنيا تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد بتكثيف حملات الإنارة ورفع الإشغالات

إزالة الإشغالات بديرمواس
إزالة الإشغالات بديرمواس

وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا رؤساء القري بحصر كافة الكنائس بنطاق كل قرية وتكثيف الإنارة العامة حولها ورفع كافة الاشغالات أن وجدت في محيطها وتحسين مستوى النظافة لتهيئة الأجواء لاستقبال الأعياد .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس المركز مع رؤساء ومديرى الادارات بالوحدات القروية. 


وقال رئيس المركز أنه لن يسمح بأى تكاسل أو تباطؤ فيما تم التوجيه به وشدد علي ضرورة إستمرار رفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة وكشافات الأنارة وصيانة الطرق وتحصيل مستحقات الدولة وتسيير حملات تفتيشية ورقابية علي كافة القطاعات وعلي رأسها قطاع التموين .

 وتمت مناقشة أهمية التنبيه على المواطنين بكافة الوسائل بالتسريع بإنها ء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وبسرعة حصر التعديات على الأراضى الزراعية وموقفها من التصالح من عدمه مع سرعة إنهاء الحصر وإعداد نموذج يشتمل على صور العقار ووصف تفصيلي للعقار او المخالفة تفصيليا .

كما ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من المصارف بعد تغطيتها بعد عمل حصر لها. 
 

المنيا حملات تفتيشية التصالح التصالح في مخالفات البناء احتفالات أعياد الميلاد جنوب الزراعى

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