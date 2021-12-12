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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائبة تثمن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بداية من 15 ديسمبر

الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بتطبيق القانون الذى اقره مجلس النواب بفصل الموظف الذي يتعاطي المخدرات والذى صدر في يونيو الماضي وأنه اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري سيتم تطبيق القرار.

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم إن هذا التشريع حقق جميع اهدافه لحماية المواطنين وتضييق الخيار أمامهم ليكون العلاج من تعاطى المخدرات خيارهم الوحيد ، مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك أنه بعد اقرار البرلمان لهذا التشريع تقدم 9 آلاف موظف للعلاج من الإدمان.

مشيدة بتأكيد الحكومة على أنه بعد يوم 15 من يتقدم طواعية من الموظفين للعلاج من الادمان لن يقع تحت طائلة القانون وأن من سيقع تحت طائلة القانون من يرفض التقدم للعلاج.

وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بالحملات التفتيشية المفاجئة التى تقوم بها الاجهزة المختصة على الموظفين للكشف عن متعاطي المخدرات وأن القانون سيطبق على الجهات ذات النفع العام مثل الحضانات بخلاف الجهات الحكومية وتكثيف لحملات الكشف عن متعاطي المخدرات في المترو والسكة الحديد وسائقي أتوبيسات المدارس مناشدة جميع الموظفين من متعاطى المخدرات استغلال الفرصة الحكومية للتقدم للعلاج والاقلاع عن تعاطى المخدرات قبل اتخاذ قرارات بفصلهم من اجل الحفاظ على صحتهم واستقرارهم الاجتماعى والاسرى.

الحكومة مجلس النواب الموظف المخدرات الإدمان

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