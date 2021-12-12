والدة إحدى بطلات قادرون باختلاف: القوات الجوية خلتنا نشوف مصر كلها

قالت والدة مكة منصور عصام، إحدى بطلات قادرون باختلاف، إن رحلة القوات الجوية كانت ممتعة جداً، مؤكدة أن الرئيس السيسى كان مجهز لنا تجهيزات جوية على أعلى مستوى”.

وأضافت والدة مكة منصور عصام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن الاستقبال كان يليق باسم القوات المسلحة، إلى جانب حبهم الكبير والظاهر لأطفالنا.

وأشارت والدة مكة منصور عصام، إلى أن القوات الجوية خلتنا نشوف مصر كلها ، لافته إلى أننا توقعنا أن ولادنا بس اللى هتركب الطيارة، وتفاجأنا أنهم ركبونا احنا كمان".



وتابعت والدة مكة منصور عصام، أن مكة أبنتى كانت ترسل قلوب للرئيس السيسى، مؤكدة: " مكة من صغرها كانت بتقولى أنا هقابل الرئيس".