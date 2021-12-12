المخابرات العامة تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية

تسلمت المخابرات العامة ، رئاسة لجنة أجهزة الأمن والإستخبارات الأفريقية "سيسا" من رئيس المخابرات النيجيرية لمدة عام.



وتستضيف القاهرة اليوم المؤتمر السابع عشر للجنة أجهزة الأمن والإستخبارات الأفريقية "سيسا".



ورحب الرئيس السيسى برؤساء أجهزة الأمن والإستخبارات الأفريقية خلال إجتماعاتهم ب"القاهرة".



وأكد الرئيس السيسي ، ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها.