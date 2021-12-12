الخارجية العراقية تكشف لـ صدى البلد: تفاصيل خطة إجلاء العراقيين العالقين بالخارج

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الوزارة تقوم بعمليات إجلاء العراقيين ولازال جهوها مستمرة على قدم وساق فقد قامت وزلرة الخارجية بإجلاء أجلت أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وأشار "الصحاف"ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن جهود سفارَتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو استثنائية جداً لتقديم الدعم الإنساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور، موضحاً أن الوزارة تمكنت من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من مينسك بواقع (3556) مسافراً وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية ومنح (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم، في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، بولندا حتى الآن".

وأكد "المتحدث باسم الخارجية العراقي"، إلى أن وفود القنصليّة العراقية لاتزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك، وفي بولندا، ليتوانيا ولاتيفيا.