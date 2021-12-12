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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحجر الزراعي المصري يشارك في معرض فوود آفريكا Food Africa 2021 بالقاهرة

صدى البلد

يعد معرض فوود أفريكا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية. 
 

ويمنح المعرض للمشاركين فيه فرصة مهمة لاستكشاف ودخول السوق المصري الكبير والتعرف على صناعة الزراعة المزدهرة بالقارة الأفريقية من خلال طريقته المبتكرة في عرض المنتجات وإقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي والتوفيق بين المؤسسات. 

ويمثل المعرض بوابة لا مثيل لها تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا.

 

وفي هذا الاطار وفي ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الأجنبي، أعلن د احمد العطار الحجر الزراعي المصري عن مشاركة الحجر في المعرض كشريك اساسي في منظومة التصدير و الاستيراد الزراعي حيث يعد البوابة الرئيسية للنفاذ الي الاسواق الجديدة كما يعتبر صمام الامان للواردات الزراعية .


ويقام علي هامش المعرض عدة اجتماعات رئيسية ومنها الاجتماعات الفنية بين الحجر الزراعي المصري وممثلي الجانب الروسي ضيف شرف المعرض هذا العام وممثلي التمثيل التجارى المصري في موسكو.

القارة الافريقية أحمد العطار فوود أفريكا الزراعة وزير الزراعة

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