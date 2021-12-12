حفيظ دراجي معلقا.. موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة بين ريال وأتلتيكو، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

حفيظ دراجي معلقا على ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ29 نقطة.

ويمر فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بفترة ذهبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، توجها بالفوز الأخير على إنتر ميلان (2-0)، وضمان صدارة مجموعته في البطولة القارية.

وحقق الريال 6 انتصارات متتالية في الليجا، و9 في المجمل بإضافة انتصاراته الثلاثة في دوري الأبطال.

في المقابل، فإن أتلتيكو ورغم استفاقته الأخيرة في البطولة القارية، إلا أن نتائجه متذبذبة في الليجا.

فالفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، سيخوض المواجهة بعد سقوطه على ملعبه (2-1) أمام ريال مايوركا المتواضع.

كما أنه لم يفز سوى بثلاث مباريات فقط، خلال الجولات السبع الأخيرة من الليجا، حيث تعادل في ثلاث مناسبات ضد سوسيداد وليفانتي وفالنسيا، إضافة لخسارته أمام مايوركا، الثانية له هذا الموسم بعد السقوط أمام ألافيس بهدف نظيف، في سبتمبر.

ويسعى ريال مدريد في مباراة اليوم لتعزيز الصدارة والوصول للنقطة 42، في المقابل يبحث أتلتيكو حامل اللقب عن العودة بالثلاث نقاط وتقليص الفارق بينه وبين الميرنجي لـ 7 نقاط فقط، أملًا في المنافسة على حصد اللقب للموسم الثاني على التوالي.

واستعاد ريال مدريد خدمات كريم بنزيما وجاريث بيل، عقب تعافي الثنائي من الإصابة، بينما يفتقد الميرينجي لجهود لاعب الوسط داني سيبايوس.