المركزي لمتبقيات المبيدات يشارك في معرض Food Africa

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه عن مشاركة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في معرض Food Africa، والمقام بأرض المعارض في التجمع خلال الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر بصالة ٣ جناح C60.

يأتى ذلك في إطار دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية لخدمة العملاء وتقديم جميع خدماته إلى العاملين في مجال القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، وفي إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بمنظومة التصدير.

وأشارت “عبد اللاه” إلى دور غرفة الصناعات الغذائية ودور المجلس التصديري للصناعات الغذائية في التعاون مع المعمل لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، وسعيه الدائم لتحسين خدماته التحليلية والتدريبية وتقديمها بأعلى جودة ممكنة.

هذا وقد ساهمت الغرفة بحجز جناح للمعمل نظرا لدوره وأهميته لخدمة هذا القطاع العام.