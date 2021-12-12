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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إن شاء الله كله خير.. جبالي يترأس جلسة البرلمان عقب عودته من مهمة عمل

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد ساعتين من الانعقاد .

ورحب عدد من أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة، بعودة رئيس المجلس من الخارج، والذى كان فى مهمة عمل برلمانية، وهو ما عقب عليه رئيس البرلمان قائلا: "شكرا لكم.. إن شاء الله كله خير".

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، ترأسها فى بدايتها أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة مشروعات القوانين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

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