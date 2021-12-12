رئيس النواب: تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن المصالح الحيوية المصرية

القى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان بشأن مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل.

وقال خلال الجلسة العامة :" في إطار حرص المجلس على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية باعتبارها أداة فاعلة للدفاع عن المصالح الحيوية المصرية، فقد شاركت على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد شهدت المشاركة المصرية حضوراً بارزاً في لجان وهياكل الاتحاد، عكست فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت على أجندة أعمال الجمعية، كما ألقيت كلمة أمام الجمعية حول التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية حرصت من خلالها على إيصال جهود الدولة المصرية لتعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية الشاملة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وقد لمست جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم قوة وحضور الوفد البرلماني المصري، كما فاز النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي.

وتابع:عقب ذلك، توجهت على رأس وفد برلماني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، وألقيت كلمة حول مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط استعرضت خلالها مجهودات الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تكللت باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ Cop 27 العام القادم، كما شارك السادة أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية في اجتماعات لجان الجمعية الدائمة، وحرصوا على الدفاع عن الرؤى والمصالح المصرية.

وأضاف:قد تابعت خلال هذه الفترة ما قدمه مجلسكم من مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، وهو ما يعكس جلياً ما يتمتع به مجلسكم من قامات قانونية على قدر المسئولية.

واختتم: هنيئاً لكم بمجلسكم والذي يُدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجياً، وهنيئاً لنا جميعاً بالقيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة".