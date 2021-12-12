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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«إنتي فيلم وانا البطل».. عمر كمال يتغزل في شيماء المغربي

عمر كمال و خطيبته
عمر كمال و خطيبته

نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر عمر كمال في الصورة برفقة الفنانة شيماء المغربي ، على متن يخت، وعلق قائلا “ انتي فيلم وأنا البطل”.

تمكن كل من عمر كمال والمطرب عبد الباسط حمودة، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" ، من خلال كليب أغنية “ضيعنا” ، والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية.

أغنية “ضيعنا” من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتشهد العمل الإنتاجي الأول لـ عمر كمال بعد تقديمه عدد من المهرجانات برفقة زملائه حسن شاكوش وحمو بيكا.

ونرصد أبرز المعلومات عن الفنانة شيماء المغربي:

من مواليد شهر أكتوبر، وتمت عامها الـ٢٠، واكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر  الست سنوات.

آخر أعمالها كان  مهرجان «فينك يا راحة» من آخر وصورته على طريقة «الفيديو كليب».

طرحت من قبل دعاءً دينيًا  بعنوان يارب اغفرلى ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

شاركت من قبل  ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، عندما.


غنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر الـ 9 سنوات.

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