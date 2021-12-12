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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

التأكد من وجود التطعيمات
التأكد من وجود التطعيمات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة، بالاستعداد والجاهزية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من أجل تحقيق الهدف القومي بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

 

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن المديرية تناقش أعمال الإعداد للحملة ،ويجري التنسيق مع جميع المديريات المختلفة من أجل دعم أنشطة الحملة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

 

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، أنه في إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة وبحضور الدكتور منير عبدالله مسئول الوزارة والمشرف على الحملة بمحافظة المنيا، وبمشاركة مسؤولي الوقائي والتطعيمات بالمديرية والإدارات الصحية، حيث تم مناقشة خطة العمل على مستوى المديرية والإدارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة من طعوم ومبردات، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ زيارات إشرافية على الإدارات عن طريق فرق الإشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الإشراف المشاركين في الحملة.
 

المنيا محافظة المنيا المدير المديريات مديرية استعدادات مستلزمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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