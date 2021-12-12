أمين جامعة الدول العربية: حصتنا من المياه لن تقل مهما حدث

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حصة مصر من النيل بالاتفاق مع السودان حوالى 55 مليار متر مكعب سنويا، وهى ليست كافية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، لذلك تسعى مصر لتلبية الاحتياجات بإقامة مشاريع لتحلية المياه.

وقال أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد عقب افتتاح المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، ولكن احتياجات مصر أكبر لذلك يتم عمل مشروعات تحلية المياه.

وشدد أبو الغيط على أن هذه الكمية لن تقل مهما حدث.

وأشار إلى “حجم العجز العربي في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الدول العربية، وهي مشكلة لا يمكن حلها دون تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة لتشمل أيضاً الطاقة النووية للحد من الانبعاثات الضارة والتكيف مع تغيرات المناخ التي للأسف تعد منطقتنا العربية من أكثر المناطق عرضة لآثارها ، فإن الطاقة النووية تمثل مجالاً واعداً، بل ربما كانت السبيل الأكثر ملاءمة لمواجهة مشكلات الاحتباس الحراري، واحتياجات النمو الاقتصـادي وهو مزيج قد لا يتوفر في أي من مصادر الطاقة الأخرى في الوقت ذاته"

وأضاف: “لذا يقع على عاتقنا كعرب تكثيف البحث في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذا في إقامة مشروعات ذات عائد مشترك على المنطقة كلها بالتركيز على الاستثمار في تمويل المجالات الحيوية لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر باعتبارهما موضوعين يرتبطان ببعض بشكل وثيق”.