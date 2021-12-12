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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتلقي تقريرا عن مصرف كيتشنر ولقاحات كورونا من رانيا المشاط

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لاستعراض عدد من ملفات العمل خلال الفترة الراهنة.


واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط عددا من الخطوات المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وعدد من البلدان العربية، ومنها الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة قريباً، حيث سيبدأ تجهيز ملفات العمل المشترك، كما عرضت ملخصاً عن موقف المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي.


وعلى الصعيد المحلي، استعرضت وزيرة التعاون الدولي الموقف التنفيذي لمشروع مصرف "كيتشنر"، الذي يستهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية بالمصرف، بما يحقق فوائد بيئية واقتصادية وصحية لـ 180 قرية فى محافظات: كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية.

 

كما قامت الوزيرة باستعراض أوجه التعاون المقترحة مع شركاء التنمية الدوليين، بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا التعاون مع الجهات الدولية بهدف الاستثمار في قطاع تحلية مياه البحر.

 

وأكدت أنه يتم التنسيق مع الجهات الدولية بشأن العمل على توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، كما يتم التنسيق بصورة كاملة مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.


وتناولت وزيرة التعاون الدولي الترتيبات الخاصة باستعداد مصر للمشاركة في الدورة الـ 25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، المزمع انعقاده في يونيو 2022، خاصة مع إعلان أن مصر هي الدولة الضيف في اليوبيل الفضي لهذا المنتدى الاقتصادي الهام، لافتة إلى أن ذلك الأمر سيتيح فرصاً واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والروسي على الصعيد الاقتصادي.

رئيس الوزراء وزيرة التعاون الدولي ملفات العمل

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