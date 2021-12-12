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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

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محافظة الجيزة تزيل أعمال بناء مخالفة بالعجوزة وبولاق الدكرور

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

قامت محافظة الجيزة ، من خلال حي العجوزة بالتصدى لأعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة دور مخالف تم بناءه بدون ترخيص بعقار بشارع ابن خلدون، بالإضافه الي إزالة شدة خشبية بالعقار ١٦٢ شارع ٢٦ يوليو بحي العجوزة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

 

جاء ذلك في إطار مجهودات محافظة الجيزة، لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وضبط أعمال البناء المخالف إنطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الصدد . 


كما قامت محافظة الجيزة ، من خلال حي بولاق الدكرور بإزالة سقف الدور الثانى فوق الارضى بعقار بشارع سعيد الفيوم المتفرع من شارع العمدة  بصفط اللبن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  .

 
كما رصدت محافظة الجيزة ، مخالفة تحويل شقة بالدور الأرضي إلى الغرض التجاري بالعنوان ١١ شارع حسن حمدى مساكن هيئة التدريس بجامعة القاهرة وقد تم إزالة المخالفه وإعادة الوضع كما كان علي نفقه المخالف  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه .
 


 

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الفيوم محافظ الجيزة محافظة الجيزة إزالة التعديات البناء المخالف التعديات علي الأراضي

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