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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"محمد وفاطمة" زوجان يحصدان المراكز الأولى ببطولة العالم في الكاراتيه لمتحدي الإعاقة الحركية

زوجان يحصدان المراكز
زوجان يحصدان المراكز الأولى ببطولة العالم في الكاراتية لمتح

قالت فاطمة أحمد، صاحبة برونزية بطولة العالم للكاراتيه لمتحدى الإعاقة، إنها كانت تمارس لعبة الكاراتيه منذ 15 عاما تقريباً مع الأشخاص العاديين، لافتة إلى أن لعبة الكاراتيه لمتحدى الإعاقة بدأ منذ عام 2014.

 

وأضافت صاحبة برونزية بطولة العالم للكاراتيه، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى ام سى، أن عام 2018 عادت للاعب الكاراتيه مرة أخرى، ولكن مع فريق متحدى الإعاقة.

 

وأشارت صاحبة برونزية بطولة العالم للكاراتيه، إلى أن الإعاقة الحركية تعانى منها منذ الطفولة، مضيفة أنها تطمح أن تحصل على الميدالية الذهبية المرة القادمة.  

 

وتابع من جانبها زوجها دكتور محمد اللقاني، صاحب فضية بطولة العالم للكاراتيه، أنه كان يمارس الكاراتيه منذ عام 18، وبعد ذلك تعرض لحادث سيارة أثناء السفر تسبب فى إعاقة حركية له عام 2000، وهو ما جعله يقرر أن يكون أفضل فى اللعبة ليتحدى إعاقة. 

متحدي الإعاقة لعبه الكاراتية الميدالية الذهبية الكاراتية إعاقة حركية

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