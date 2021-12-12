عام 2021 فرصة لإعادة إحياء التراث.. فيديو يبرز جهود الحكومة في قطاع السياحة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديد بعنوان "عام 2021 فرصة لإعادة إحياء التراث" يسلط الضوء فيه على أهم ما قامت به الحكومة في قطاع السياحة والسفر من أجل التسويق السياحي لمصر كمقصد سياحي أساس في العالم ومناسب لعدد كبير من مختلف الجنسيات.

وتُعدُّ الفعاليات الكبرى التي تمت على أرض #مصر مؤخرًا، دليلًا يؤكد جهودًا كبيرة لتعافي قطاع السياحة والآثار، المهم للاقتصاد المصري، فبعد أن شهد العالم موكب المومياوات الملكية وفعالية افتتاح طريق الكباش للترويج السياحي لمدينة #الأقصر يجب إلقاء الضوء على جهود وزارة السياحة والآثار خلال السنوات الماضية والتي شهدت تحركًا كبيرًا لإتمام العديد من المشروعات التي تم تأجيلها لسنوات. من أبرز تلك المشاريع المنتظرة المتحف المصري الكبير.