يتحمل تسونامي وزلازل.. "المحطات النووية" تعلن الانتهاء من الدراسات التحضيرية لمشروع الضبعة

قال الدكتور محمد دويدار نائب رئيس هيئة المحطات النووية، إنهم بصدد الانتهاء من الدراسات التحضيرية لمشروع محطة الضبعة، لافتا إلى أن المحطة النووية المصرية تتكون من 4 وحدات من نوع VVER - 1200 بقدرة إنتاجية 4800 ميجا وات وسيتم إنشاؤها بموقع الضبعة الذي أصبح أول موقع صالح في مصر ليكون كموقع شامل لإنشاء المحطة النووية.

وأشار خلال المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلى أنه سيتم تصميم المحطة بأعلى مواصفات ودرجات الأمان، إذ أنها تتحمل موجات تسونامي بجانب أعنف زلزال أو حتي اصطدام طائرة ركاب، لافتاً إلى أن عمر التشغيل سيكون 60 عاماً بأعلى أنظمة آمان وكفاءة عالية لاستخدام الوقود.

ونوه نائب رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن الموقف التنفيذي لمشروع الضبعة خاصة فيما يتعلق بعمل الإنشاءات، منوها بأن عام 2019 شهد بداية الأعمال التحضيرية الهامة والخاصة بإقامة قاعدة التجهيزات الاساسية بالموقع، وعام 2020 بداية أعمال الحفر والتسوية للتربة بالموقع، أما عام 2021 فشهد الأعمال التمهيدية لأعمال الإنشاءات الرئيسية للموقع والخاصة بالوحدة النووية الأولى.

وأفاد أيضاً بالتزامات المالك بتوفير متطلبات ومرافق البنية التحتية للمشروع من خلال أعمال شبكة التغذية الكهربائية لموقع الإنشاء، وأعمال تغذية المياه إلى جانب توفير خدمات الاتصالات.