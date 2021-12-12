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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مستشفى عالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

شهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى عالمى على أعلى مستوى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ومن جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية  وصلت إلى 70% وخلال 3 سنوات سيتم الانتهاء تماماً من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، علماً بأنه جارى طرح أراضى للبيع والتطوير خلال الفترات القادمة .

 

وأضاف الحسينى فى تصريحات لصدى البلد: بدأنا تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة لكى نتجنب الأخطاء والمعوقات التى واجهناها فى المرحلة الأولى حيث أننا فى المرحلة الأولى كنا نبيع الأراضى ونعمل على ترفيقها فى نفس الوقت ولكن الآن نعمل على ترفيق وتخطيط للأراضى التى سيتم طرحها فى المرحلة الثانية لكى تكون جاهزة للطرح.


وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية تعتزم طرح عدد من الأراضى على جانبى النهر الأخضر تقدر بحوالى ألف فدان تنحصر بالطريق الجنوبى وطريق الجنوبى الجنوبى أمام الحى السكنى الرابع والخامس والسادس بالإضافة 600 فدان داخل النهر الأخضر، وتم ارجاؤه لما بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى منتصف 2022.

وزير الإسكان مستشفي عالمي الاراضى النهر الأخضر العاصمة الادارية

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