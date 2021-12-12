لمدة 15 دقيقة.. موسيماني يجتمع بـ لاعبي الأهلي استعدادا للسوبر الأفريقي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق لمدة ١٥ دقيقة قبل بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.



وحرص المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل المران لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش الودية أمس والإيجابيات والسلبيات في المباراة، فضلاً عن عدة أمور خاصة بالمرحلة المقبلة.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة ، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر الإفريقي المُحدد لها ٢٢ ديسمبر الجاري.



وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش وديا أمس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي.



ويلعب الأهلي ثاني ودياته أمام سموحة الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.