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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يمنح هيئة تطوير التعليم الجديدة 14 اختصاصا لتحقيق أهدافها.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى. 

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وأعطى القانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، عدد من المهام من أجل تحقيق ما تربو إليه، حيث نص القانون في مادته الرابعة على ان للهيئة للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وعلى الأخص:

- وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والإعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها، وفقاً لرسالتها المعلنة.

- إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، واقتراح السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقاً للمستجدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بكافة أنواعه ومراحله.
- وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والتدريبية، والمجتمع.
- وضع المعايير والإجراءات؛ قياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد.
- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالتقويم الذاتي.
- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية؛ للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها، 2في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية.
- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية والتدريبية.
- إصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، وإيقافها، وإلغائها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، تحقيقاً، لمستوى الجودة المطلوب.

- مراجعة وتطوير المعايير القياسية، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم والتدريب، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية.
- الترخيص للأفراد، ومنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسات التقويم والاعتماد الدولية أو فروعها التي تنشأ بجمهورية مصر العربية، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة، بممارسة أعمال التقويم، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية والتدريبية، واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال.
- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد على المستويين الإقليمى والدولى؛ بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.
- المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب
 

مجلس النواب تطوير التعليم التنمية المستدامة البرلمان التدريب المهنى

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