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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس البرلمان الصربي لـ مدبولي: نعمل على دفع آفاق التعاون مع مصر 

صدى البلد

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "إيفيتا داتشيتش"،  رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية. 

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تقديرنا للعلاقات التاريخية التي تربط مصر وصربيا منذ ما يقرب من 113 عاماً، لافتاً إلى دور الدولتين المحوري في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز. 

وأكد مدبولي على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية لترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء بما شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين من تطور ملحوظ، حيث شهدت أول زيارة لرئيس مجلس النواب المصري إلى بلجراد عام 2018، وزيارة رئيسة الجمعية الوطنية السابقة إلى مصر عام 2019، والتي تشرفت خلالها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التعاون البرلماني، مُرحّباً في هذا الصدد بإعادة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، وقيام مجلس النواب المصري بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع صربيا.

في سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة من خلال الفرص التي يتيحها الاستثمار في مصر للشركات الصربية، وأبرزها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية، ومعرباً عن تطلعه بأن تعكس نسب التبادل التجاري المستقبلية آفاق التعاون الاقتصادي الممكنة بين البلدين. 

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الصربى عن سعادته بالتطورات الإيجابية فى العلاقات المصرية الصربية، مشيراً إلى أنه لمس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز العلاقات مع بلاده فى مختلف المجالات. 

وأكد "داتشيتش" أنه سيعمل خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع زملائه فى البرلمان على دفع آفاق التعاون مع مصر، حتى يتم استغلال الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان على الصعيد الاقتصادى والتجارى.

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