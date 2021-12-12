وجه جديد في جهاز الزمالك بفرمان من إسماعيل يوسف

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين العميد أحمد حسني مديرا إداريا للفريق الأول لكرة القدم في إطار الهيكلة الجديدة التي تقدم بها إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق لمجلس الإدارة.

وقرر المجلس تعيين محمد عبد الرحيم نجل الراحل عبد الرحيم محمد لاعب الزمالك السابق إداريا بالجهاز الإداري للفريق.

ووجه مجلس الإدارة الشكر لعمرو أبو العز المدير الإداري للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

