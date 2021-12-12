وزير الرياضة يشهد لقاء بطل العالم في الكيك بوكسينج

نفذت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج "حوارات فكرية" للنشء تحت شعار "اتكلم" لقاءً مفتوحاً مع المهندس الدكتور العقيد محمد عبده أبو ستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج وعميد لاعبي العالم.

شهد اللقاء الحواري الذي أقيم اليوم الأحد علي مسرح الوزارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور ١٦٠ من الطلائع من مختلف المحافظات.

تناول اللقاء عرض مسيرة البطل الرياضي العقيد محمد عبده أبو ستيت ، وأبرز ما حققه من إنجازات رياضية ومشاركاته في البطولات الدولية لرياضة الكيك بوكسينج، إضافة إلي عرض التحديات التي واجهها خلال مسيرته، وآليات تعامله معها.

في حديثه مع الطلائع، عبر العقيد أبو ستيت عن بالغ سعادته بالمشاركة في لقاء حواري مفتوح مع مجموعة من أبناء مصر الذي يأمل لهم كل الخير والنجاح والتوفيق في حياتهم الفترة المقبلة، مقدماً الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على الضيافة الكريمة، وترشيحه ليكون محاوراً لأبناء مصر في إحدي اللقاءات الفكرية الحوارية التي تنفذها الوزارة.

قدم أبو ستيت خالص الشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي الدعم الكبير الذي يقدمه له، وظهر جلياً في المباراة الدولية في الكيك بوكسينج التي خاضها أبو ستيت أمام بطل روسيا باستاد القاهرة الدولي خلال سبتمبر الماضي ولاقي خلالها دعماً كبيراً من القوات المسلحة المصرية باعتباره أحد رجالها، ومساندة ومؤازرة الجماهير المصرية له.

طالب بطل العالم للكيك بوكسينج من الطلائع المشاركين باللقاء بالتركيز في دراستهم، والاهتمام بممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والمشروعات المختلفة منذ الصغر الأمر الذي يساهم في تكوين الشخصية الإيجابية، وإعداد مواطنين واعدين مدركين لقيمة العمل والعطاء والمسئولية لخدمة البلاد في شتي المجالات.

