البنك الاهلي يتعادل مع زد وديا إستعدادا لـ غزل المحلة في الدوري

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي البنك الأهلي وزد ضمن المباريات الودية المقرره من قبل خالد جلال المدير الفني خلال معسكر الفريق المغلق إستعدادا لعودة الدوري وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وشهد اللقاء حضور اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي للإطمئنان علي آخر استعدادات الفريق لمباريات الدوري المقبلة.



ويخوض فريق البنك الأهلي مباراة تجريبية اخري يوم الثلاثاء المقبل أمام الهلال السوداني في ختام مباريات الفريق الودية إستعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في العشرين من ديسمبر الجاري.