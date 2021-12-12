أخبار السيارات| مزاد جديد لسيارات نيابات الأزبكية ومنشأة ناصر.. فنانة مصرية تصمم سيارة مكلارين لـ الفورمولا 1.. فئة رينو ميجان فيس ليفت الجديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن انضمام مجموعة جديدة من السيارات للبيع فى مزاد يوم 22 ديسمبر الجاري .

أعلن فريق مكلارين رايسينج لسباقات الفورمولا 1، عن سياراته الجديدة المشاركة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لسباقات الفورمولا 1 في مدينة أبوظبي للعام الجاري 2021.

أعلنت مجمعة التأمين الاجباري للسيارات ، عن تقرير جديد يوضح أعداد السيارات التي تم ترخيصها في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي بالسوق المحلى المصري .

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو ، عن طرح فئة جديدة وخامسة من طراز ميجان فيس ليفت كموديل 2022 ، بعد ان تأخر تسليم الفئة الرابعة داخل السوق المحلى المصري .

أعلنت أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن تحقيقها أعلى مستويات الاعتماد البيئي لدى الاتحاد الدولي للسيارات، بالتزامن مع الاستعدادات لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021.