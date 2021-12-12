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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير باكستان بالقاهرة: أفغانستان على شفا الانهيار.. وعلى المجتمع الإسلامي والدولي تجنب أخطاء الماضي

صدى البلد

عقد سفير دولة باكستان في القاهرة، ساجد بلال، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً بشأن الدورة الاستثنائية السابعة عشر لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي فى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، 19 ديسمبر الجاري حول الوضع في أفغانستان.

وأعرب السفير الباكستاني في القاهرة، ساجد بلال، عن تضامن الأمن الإسلامية مع الشعب الأفغاني، مؤكدا ضرورة أن تقوم الدول الإسلامية بدورها في احتواء وعكس مسار الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في أفغانستان، لا سيما فيما يتعلق بنقص الغذاء ونزوح الناس والانهيار الاقتصادي المحتمل.  

وأشار السفير الباكستاني في القاهرة إلى العمل على حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة والمستمرة للشعب الأفغاني، قائلا إنه "يمكن النظر في إمكانية وجود آلية مخصصة تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي".

وأضح السفير الباكستاني في القاهرة أن "إعادة تركيز انتباه المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً على أن الحالة التي تتكشف في أفغانستان لا تمثل تحدياً إنسانياً فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تفاقم الوضع الأمني، وإثارة عدم الاستقرار، والتسبب في نزوح جماعي للاجئين، والتأثير سلباً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وحذر من أن "تكرار أخطاء الماضي، والتخلي عن شعب أفغانستان، سيكون بمثابة فشل ذريع من جانب المجتمع الدولي ككل" مضيفاً أن "المجتمع الدولي يشع بالقلق إزاء الوضع في أفغانستان، كما يريد شركاء أفغانستان الدوليون المساعدة، وبينما يظل توفير الدعم الإنساني العاجل والفوري أولوية أساسية، فمن المهم بنفس القدر اتخاذ خطوات لمنع الانهيار الاقتصادي في البلاد. إذا تم تجنب أزمة إنسانية وتم ضمان الاستقرار الاقتصادي، يمكن توطيد السلام في البلاد. سيعود ذلك بالنفع أيضا بالنسبة للسلام الإقليمي".

وتابع ساجد بلال: "أفغانستان عضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي، وبوصفها جزء من الأمة الإسلامية، تربطنا روابط من الصداقة والأخوة مع شعب أفغانستان. تؤمن باكستان بأن منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن تقود الطريق لمساعدة إخواننا وأخواتنا الأفغان، فعلى مر السنين، قدمت منظمة المؤتمر الإسلامي دعمها المستمر لشعب أفغانستان. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشعب الأفغاني إلى دعم المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي".

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وأشار إلى أن باكستان "انخرطت في أنشطة دبلوماسية مكثفة كما يتضح من اتصالات رئيس الوزراء عمران خان بقادة العالم، وزيارة وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى 4 دول مجاورة لأفغانستان (إيران، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان)، وإنشاء منصة دول الجوار الست بمبادرة من باكستان، والمشاركة في اجتماعات تنسيق موسكو، واستضافة اجتماع الترويكا بلس  و ذلك على سبيل المثال لا الحصر".

واستطرد: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها باكستان لمساعدة أشقائها الأفغان. في يناير 1980، عقدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد، للنظر في الوضع في أفغانستان.. الدورة الاستثنائية السابعة عشرة هي واحدة من مظاهر جهود باكستان المستمرة ودورها الرائد في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان ورفاهية الشعب الأفغاني".

وتستضيف باكستان جلسة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للنظر في الوضع في أفغانستان تنعقد في إسلام أباد يوم 19 ديسمبر 2021. تنعقد هذه الجلسة الاستثنائية بمبادرة من المملكة العربية السعودية - رئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي، وسيسبقها اجتماع كبار المسئولين في 18 ديسمبر، ويحضرها بالإضافة إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة، ممثلين عن الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وبعض الدول غير الأعضاء بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية (على مستوى المبعوثين الخاصين).

تنعقد الدورة الاستثنائية في ضوء الوضع الإنساني الخطير في أفغانستان. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، يواجه 60٪ من سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة "أزمة بمستويات المجاعة " والوضع يزداد سوءًا كل يوم. لقد أدى قدوم الشتاء إلى تفاقم الوضع. و إذا ترك الوضع دون معالجة ، يمكن أن يتفاقم إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. و فيما يلي أهداف عقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية.

وقال السفير الباكستاني في القاهرة إن إسلام أباد تعتقد أن "الدورة الاستثنائية ستوفر فرصة للنظر في خطوات عملية وملموسة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني. ومن هنا تبزغ أهمية التعهدات الملموسة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتقديم الدعم المالي والعيني".

وأكمل: "تعتمد باكستان على الدعم الكامل من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي لتقديم كل دعم ممكن للشعب الأفغاني في هذه الساعة التي تشتد الحاجة إليها، وباكستان من جانبها ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الأفغان".

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