عضو بـ«السيادة السوداني»: تشكيل القوات المشتركة ضروري لتنفيذ الترتيبات الأمنية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس أن تشكيل القوات المشتركة تعد خطوة ضرورية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، كما أنها ستسهم في معالجة الانفلاتات الأمنية في دارفور.



وبحث ادريس - خلال لقائه في الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) اليوم الأحد، مع اللجنة التنسيقية لقوات مسار دارفور - سبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة ومعالجة قضايا التنمية والانفلاتات الأمنية التي تشهدها ولايات دارفور.



وقال العميد يزيد دفع الله رشاش مقرر اللجنة التنسيقية، في تصريح صحفي، "إن اللقاء ناقش مقترح تشكيل القوات المشتركة، وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، باعتبارها خطوة ضرورية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية".



وأضاف أن اللقاء تطرق لمهام ومسؤولية القوات المشتركة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ترحيب قيادات مسار دارفور بهذه الخطوة الإيجابية، التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور.



وتوقع تشكيل لجان فنية لبحث مهام القوات وصولا لقوة مشتركة وفق اتفاقية جوبا للتعامل مع الوضع الطارئ في الإقليم، مؤكداً أهمية أن تتحرك الاتفاقية بكل ملفاتها دون أي تجزئة.