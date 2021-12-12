يواصل التعثر في الليجا.. برشلونة يتعادل 2 / 2 مع أوساسونا

تعادل فريق برشلونة ومضيفه أوساسونا بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.



تقدم برشلونة في المواجهة، بهدف جاء في الدقيقة الـ 11، بعد كرة رائعة رفعها الشاب بابلو جافي، إلى الشاب الآخر نيكو جونزاليس الذي استلمها أمام المرمى وسددها في الشباك ببراعة.



رد أصحاب الأرض لم يتأخر، دقيقتين بعد ذلك، وتمكن من إدراك التعادل، بهدف جاء من كرة رأسية رائعة من اللاعب دافيد جارسيا، وضعها على يمين حارس البارسا مارك أندريه تير شتيجن.

وبذلك أصبح رصيد برشلونة 26 نقطة، متواجداً في المركز السابع، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 21 نقطة، متواجداً في المركز الحادي عشر.

