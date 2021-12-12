عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في التشيك احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا

صدى البلد

 احتشد نحو 4 آلاف متظاهر، اليوم /الأحد/، في ميدان فاتسلاف بالعاصمة التشيكية براغ احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكا للحريات الشخصية وانتهاكا للدستور من قبل الحكومة.
وذكر راديو براغ الدولي أنه من المخطط أن تنطلق المسيرة الاحتجاجية من وسط براغ باتجاه مقر الحكومة، فيما طالبت الشرطة المتظاهرين بالالتزام بقيود كورونا الحالية، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 
يشار إلى أنه وفقا لمرسوم حكومي جديد، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مارس المقبل، سيتعين على العاملين في مجال الصحة ورجال الإطفاء والجنود وأفراد الشرطة وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما الحصول على التلقيح.

ترشيحاتنا

حورية فرغلي : ندمانة على المشاهد العارية في فيلم كلمني شكرا

بدء المؤتمر الصحفي بين وزر الخارجية ‏ونظرائه بمجلس التعاون الخليجي في الرياض

5 أيام.. مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أستاذ مناعة يزف بشرى بشأن لقاح ضد متحور أوميكرون.. فيديو

قصة شعر وتحدي سلة.. أجواء مرحة في معسكر منتخب مصر استعدادا لتونس

تفاصيل إنتاج أول علاج ضد فيروس كورونا لتناوله في المنزل.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

رئيس المحطات المائية يكشف حقيقة توقف السد العالي عن إنتاج الكهرباء | فيديو

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

فيديو

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

طليقة مصطفى فهمي تهاجمه من جديد.. وشيرين تثير الجدل بعد ظهورها الأول مع شخص غير معروف.. فيديو

شافوا الموت.. نجوم ضحايا الأخطاء الطبية

الأرصاد الجوية: الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ