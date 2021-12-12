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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: ارتجف قلبي عند سماع هذه الآية القرآنية من الدكتور نعينع

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ما أجمل أن نعيش مع القرآن وأن نحيا به حياة صحيحة وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله :"إن لله – تعالى – أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته".

وتابع وزير الأوقاف أن القرآن الذي لا يشبع منه العلماء ولا تقل عجائبه فهو معطاء ليوم القيامة فأي كلام بشري مهما كان عزوبته ملول ولكن مهما سمعت من كلام الله عز وجل ألاف المرات بل مئات الآلاف  كلما سمعته أو قرأته أزاد حبا السماع والتلاوة'.

وأضاف جمعة، خلال محاضرة للمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم قائلا: حدث موقف يوم الجمعة الماضية في أثناء تلاوة الدكتور أحمد نعينع بمسجد السيدة نفيسة، بآيات سورة الإنسان "إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً"، وردد وزير الأوقاف باكيا قوله تعالى: "إن هؤلاء يحبون العاجلة"، قائلا: "ارتجف قلبي وكأني اسمعها للمرة الأولى.

وضرب وزير الأوقاف قائلا: "كل مرة تسمع قصة سيدنا يوسف تحيا حياة خاصة، ويقول العلماء إن قصة سيدنا يوسف لا يقرأها محزون إلا استراح، وقال بعض العلماء أن قصة سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة وتدخل السرور على قلوبهم".


وأضاف وزير الأوقاف أن الشيخ الشعراوي نحسبه من أهل القرآن صدقا ومعايشه فهو قال من إعجاز القرآن لليوم القيامة يعطي كل قوم بمقدار عطاءه له ويعطي كل شخص بمقدار عطاءه له على قدر ما تعطي القران يعطيك الرب القرآن.

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