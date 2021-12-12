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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي: واشنطن تضع أسس تحالف رقمي سيحرم دوله من حق اتخاذ القرار

صدى البلد

قال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي يوري أفيريانوف إن الولايات المتحدة تضع أسس تحالف رقمي على غرار حلف شمال الأطلسي "ناتو" ستكون الدول ذات السيادة الأعضاء به محرومة من الحق في اتخاذ القرار في إطاره.
وأضاف أفيريانوف - في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية الروسية - أن الدول المشاركة في هذا التحالف سيُطلب منها الانصياع لقواعد ستحددها لها شركات مثل "جوجل" و"آبل" و"أمازون"، وهذا ما يسمونه "ديمقراطية المعايير الأمريكية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق اليوم، "إن موسكو وواشنطن تحافظان على التكافؤ النووي بينهما، فيما تتصدر روسيا دول العالم فيما يخص الأسلحة الحديثة".. وأضاف "يمكنني التأكيد أننا الأكثر تفوقًا في العالم في هذا الاتجاه"، في إشارة واضحة إلى تطوير الأسلحة الحديثة.. والدول الأخرى ستمتلك في المستقبل بلا شك صواريخ أسرع من الصوت، ولكن روسيا سوف تمتلك على الأرجح الدفاعات المضادة لها".
 

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