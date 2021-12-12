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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية: حظر استخدام التليفون المحمول خلال اليوم الدراسى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية وسماح إبراهيم وكيل المديرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمديرية اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية تناول ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين حيث جرى التوجيه بتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع المدارس. 

شدد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على مديري الإدارات ببحث المشاكل التي تواجه القائمين على العملية التعليمية والطلاب بالمدارس والتأكد منها وعرضها عليه شخصيًا، ومنع أي تجاوز من مديري المدارس مع ضرورة المتابعة اليومية وتكثيف المتابعات والمرور علي المدارس بصفة دورية لحصر المشاكل التي تواجهها المدارس وإيجاد حل لها وفق الإمكانات المتاحة.

كلف وكيل الوزارة مديري الإدارات بالمرور اليومي على المدارس وحصر الإيجابيات والسلبيات والخطوات التي قام بها مدير الإدارة لتحسين العملية التعليمية وعرضها عليه شخصيا.

وأكد وكيل تعليم القليوبية، الانتهاء من التطعيم لجميع العاملين، والتشديد على التباعد الاجتماعي بالفصول والإجراءات الاحترازية، وعدم استخدام أي مقررات غير مقررات الوزارة، ومنع الدعاية لأي كتب ومقررات خارجية، وتشجيع توظيف القنوات التعليمية، والتأكيد على ترشيد الطاقة والمياه والموارد المتوافرة في المنشآت التعليمية.

كما أكد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم للطلاب والمعلمين، وحظر التدخين بالمدارس والمنشآت التعليمية، والتنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بالقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه وحظر جمع أي مبالغ من أولياء الأمور، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية.

القليوبية محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم التعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

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