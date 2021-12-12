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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يستبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات

رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان يستبدل القائمين بأعمال أمناء الولايات

أصدر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أمرا باستبدال جميع القائمين بأعمال حكام الولايات الذين تم تعيينهم في أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن "وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة إبراهيم دينار وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بمراجعة القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية، أصدرت قراراً يقضي بإعفاء جميع أمناء عموم حكومات الولايات، عملاً بأحكام المادة (2/11) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020".

وقررت تعيين الآتية أسماؤهم أمناء الحكومات كل قرين الولاية التي أمامه وهم:

الطيب محمد الشيخ ـ الخرطوم. عبد الهادي عبد الله محمد عدلان ـ الجزيرة. الحاج بلة أحمد سومي ـ نهر النيل. عوض محمد أحمد قدورة ـ الشمالية. مجدي إبراهيم ـ البحر الأحمر. خوجلي حمد عبد الله ـ كسلا. محمد عبد الرحمن محجوب ـ القضارف. العالم إبراهيم النور ـ سنـــار. الشاذلي إبراهيم خالد إبراهــيم ـ النيل الأبيـض.  فضل الله محمد علي التوم ـ شمال كردفان.

 موسى جبر محمود ـ جنوب كردفـــان. خالد محمد أحمد جيلي ـ غرب كردفان. حافظ بخيت ـ شمال دارفور. بشير مرسال حسب الله ـ جنوب دارفور. محمد آدم عبد الرحمن ـ شرق دارفور. سعــد آدم بابكــر ـ وسط دارفور. خميس علي عبد الله ـ غرب دارفور. ميرغني مكي ميرغني إسماعيل ـ النيل الأزرق.

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ويسري هذا القرار اعتبارا من اليوم، ودعت السلات في السودان أمناء حكومات الولايات والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ، وفقا للوكالة.

يشار إلى أنه في 21 نوفمبر الماضي، أبرم قادة الجيش السوداني مع حمدوك اتفاقا عاد بموجبه إلى رئاسة الحكومة خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى عام 2023.

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