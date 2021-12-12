بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة.. "التسامح الديني في الجمهورية الجديدة" ندوة بطهطا

نظمت العائلة المصرية، ندوة تحت عنوان "التسامح الدينى فى الجمهورية الجديدة" بمدرسة مرزوق أبونجلة الإعدادية بطهطا.

وتحدث في الندوة الدكتورة فريدة سلام رئيس مجلس مدينة طهطا، والكاتب الصحفي أحمد عامر مدير تحرير الأهرام، والدكتور صابر حارس، أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، والقس بطرس بشرى ممثلاً عن الكنيسة والشيخ أحمد شراط ممثلاً عن الأزهر والشيخ محمد أحمد ممثلا للفتوى، والدكتور خالد يوسف مدير الإدارة التعليمية بطهطا، وراضى حسن مدير المدرسة وعبدالرحيم مصبح منسق الندوة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز طهطا.

دارت المحاور الرئيسية للندوة، حول التسامح الدينى فى كل الأديان ودوره فى حماية الأوطان من الفتن والشائعات الهدامة وسبل تدعيم مؤسسات الدولة - ممثلة فى الأزهر والكنيسة والأوقاف ووزارة التعليم ومنظمات المجتمع المدنى - لقيم التسامح والأخلاق فى دور العبادة والتعليم.