أب يناشد وزارة التضامن لصرف معاش أبنائه المعاقين

ناشد المواطن القذافي عبد اللطيف حسين ، المقيم بقرية العليمات الشرقية التابعة لمركز أبو تشت فى محافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش أبنائه المعاقين لإعانته على أعباء المعيشة.



قال في رسالته: "أنا مواطن مصري بسيط أبلغ من العمر 45 عاما ، أب لخمسة أبناء ثلاثة ذكور وبنتان كلهم بالمراحل التعليميه المختلفه من التعليم الاساسية.. ومن بين أبنائى الذكور عبد الناصر وخالد بالصف الثالث الثانوي الازهري من ذوى الاحتياجات الخاصة "مكفوفين".



وأضاف : أسكن بالإيجار ولا أملك أى عقار وراتبى لا يكفى وما تتطلبه الحياة من أعباء وغلاء فى المعيشة ولا أقوى على سد احتياجات أبنائى وظروف الدنيا والعمل والغلاء جعلوني مثقل بالديون ، فقدمت لابنائي علي قبض للمكفوفين منذ عامين ونصف ونجحوا في القومسيون الطبي ، ولم يتم صرف المعاش منذ ذلك الوقت.



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