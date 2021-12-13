عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يناشد وزارة التضامن لصرف معاش أبنائه المعاقين

صدى البلد

ناشد المواطن القذافي عبد اللطيف حسين ، المقيم بقرية العليمات الشرقية التابعة لمركز أبو تشت فى محافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش أبنائه المعاقين لإعانته على أعباء المعيشة.


قال في رسالته: "أنا مواطن مصري بسيط أبلغ من العمر 45 عاما ، أب لخمسة أبناء ثلاثة ذكور وبنتان كلهم بالمراحل التعليميه المختلفه من التعليم الاساسية.. ومن بين أبنائى الذكور عبد الناصر وخالد بالصف الثالث الثانوي الازهري من ذوى الاحتياجات الخاصة "مكفوفين".

 
وأضاف : أسكن بالإيجار ولا أملك أى عقار وراتبى لا يكفى وما تتطلبه الحياة من أعباء وغلاء فى المعيشة ولا أقوى على سد احتياجات أبنائى وظروف الدنيا والعمل والغلاء جعلوني مثقل بالديون ، فقدمت لابنائي علي قبض للمكفوفين منذ عامين ونصف ونجحوا في القومسيون الطبي ، ولم يتم صرف المعاش منذ ذلك الوقت.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01121114506

أقراء ايضا
مسن يناشد وزارة التضامن صرف معاش لأبنائه مرضى السرطان

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة قنا المراحل التعليمية وزارة التضامن صرف معاش مركز ابو تشت أعباء المعيشة

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. قرار جديد من النائب العام في حادث الشيخ زايد.. انهيار عقارين في القاهرة .. أمريكا تعلن حالة الكوارث القصوى

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ270 مليون حالة

سامسونج تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab A8 الأرخص.. صور

بعد وصولها السوق السعودي.. نظرة شاملة عن جي إيه سي GA6 موديل 2022

أول تعليق من سيميوني عقب هزيمة أتليتكو أمام الريال في ديربي مدريد بالليجا

لماذا سميت سورة البقرة بالزهراء ؟.. لسببين لا تعرفهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وانخفاض ملحوظ في الحرارة

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بشرى بخصوص أسعار الذهب.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم الإثنين

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ