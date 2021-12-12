بحضور وزيرة التضامن.. علي الألفي يتألق في احتفالية عالم موازي

شارك المطرب علي الألفي في احتفالية عالم موازي لدعم ذوي الهمم بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيڤين القباج ونخبة من الإعلاميين والمشاهير، حيث غنى أغنية ختام الاحتفال “الكلام نفس الكلام”.



وأعرب علي الألفي، عن سعادته بالمشاركة بالغناء في المبادرات التي تدعم ذوي الهمم و تعمل على دمجهم مع المجتمع، واكتشاف مواهبهم.

ووجه الألفي الشكر للمخرج محمد الأنصاري منسق مبادرة عالم موازي، كما وصف أغنية الختام بالمعجزة حيث أنه شاعر الأغنية "رامز عباس" من ذوي الهمم فاقدي السمع، كما شاركته في الغناء المطربة أميرة وهي أيضا من ذوي الهمم.

حضر الاحتفال الإعلامين خيري رمضان ومحمد الغيطي ومحمد فتحي وياسمين نور الدين وممدوح الشناوي وحسام داغر ومحمود متولي، وغيرهم من أهل الصحافة والفن والإعلام.