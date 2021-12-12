أزمة في الأطباء بسبب معاش ضحايا كورونا |4 قرارات عاجلة لإنهاء المشكلة

فقدت نقابة الأطباء المصرية أكثر من 650 طبيبا من أعضائها المتواجدين في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" منذ دخوله مصر في فبراير 2020.

وتسعى نقابة الأطباء جاهدة من أجل مساعدة أسر هؤلاء الأطباء وفي هذا الإطار اجتمع وفد من النقابة برئاسة الدكتور حسين خيري النقيب العام مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمختصين من قيادات الهيئة وذلك لبحث مشاكل صرف معاش الوفاة الإصابية لشهداء كورونا والعمل على سرعة صرف الحقوق التأمينية لأسر شهداء كورونا.

4 قرار مهمة بشأن معاش ضحايا كورونا

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الاجتماع اتسم بالإيجابية وأسفرت المناقشات عن القرارات الآتية:

الإتفاق على إجراءات صرف المعاش لشهداء كورونا، وتضمنت تحديد المستندات المطلوبة لصرف المعاش وتبسيطها مثل: اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للطبيب الشهيد بدلا من التقرير الإداري من جهة العمل، واعتماد إخطار وقوع الإصابة سواء بالنموذج القديم أو الحديث، والتنبيه على مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالتنفيذ الفوري لتلك الإجراءات.

العمل على سرعة صرف المعاش لـ الوفاة الإصابية.

احتساب وفاة الطبيب على المعاش بسبب الإصابة بـ كورونا وفاة إصابية، طالما أنه توجد علاقة عمل بينه وبين المنشأة التي تقدم الرعاية الصحية، وتتولى جهة العمل سداد اشتراكات التأمين ضد إصابة العمل.

تتولي اللجنة الطبية تسليم الملف الإصابي إلى جهة العمل أو المنطقة أو المكتب التأميني، للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات أسر شهداء الأطباء مع تحديد المسئول الذي يتم التواصل معه لسرعة حل المشاكل العارضة.

من جهته قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة أطباء مصر، أن وفد النقابة تقدم بخالص الشكر والامتنان للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تفهمه وسرعة الاستجابة للطلبات والاستعداد المتواصل لحل أي مشكلة مستقبلية.

من جانبه أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أن حقوق شهداء الأطباء وأسرهم على أولويات اهتمامات مجلس النقابة، لافتا أن اللجنة الاجتماعية بالنقابة على تواصل مستمر مع أسر الشهداء وتتابع إسهامات هذا الاجتماع في حل مشاكلهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هيئة التأمينات والمعاشات ليس لها علاقة

وكان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، قدم التعازي لذوي كل الأطباء والممرضين الذين رحلوا عن عالمنا في مواجهة الفيروس اللعين كورونا المستجد.

وقال عوض: "الهيئة بالكامل على استعداد كامل لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمعاشات الراحلين".

وتابع: "المشكلة تتعلق بإثبات العلاقة بين الوفاة وإذا ما كانت بسبب الإصابة بفيروس كورونا وهذا خارج نطاق الهيئة"، معقبا: "إثبات أن الوفاة بسبب كورونا من عدمه ليس مسؤولية الهيئة، إنما مسؤولية اللجان الطبية".

واستكمل: "أي حد شغال في مستشفى عزل سواء كان طبيب أو ممرض أو صيدلي أو عامل نظافة، لهم عندنا إذا ما توفوا بسبب كورونا معاشين مش معاش واحد، معاش حالة الوفاة الطبيعية، ومعاش إصابة العمل، ونجمع بين المعاشين بدون حدود".

واختتم: "بمجرد حدوث الوفاة نصرف معاش الوفاة الطبيعية، وننتظر قرار اللجان الطبية حول أن سبب وفاته فيروس كورونا، وحينما يأتي القرار نضيف المعاش الثاني ويتم صرفه من تاريخ الوفاة".

كانت نقابة الأطباء، أعلنت الثلاثاء الماضي، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من بين أعضائها إلى 653 طبيبا.