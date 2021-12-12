ديربي العاصمة مدريد.. تعرف على تشكيل الريال في مواجهة أتلتيكو

أعلن ريال مدريد تشكيله لمواجهة أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة كالآتي:

كورتوا

ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفخال



كروس - كاسيميرو - مودريتش



فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ29 نقطة.

ويمر فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بفترة ذهبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، توجها بالفوز الأخير على إنتر ميلان (2-0)، وضمان صدارة مجموعته في البطولة القارية.

وحقق الريال 6 انتصارات متتالية في الليجا، و9 في المجمل بإضافة انتصاراته الثلاثة في دوري الأبطال.