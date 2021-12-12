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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دعوة 129 ناديا.. فتح باب الترشح لـ انتخابات اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل

صدى البلد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 5 يناير المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد عن طريق الانتخاب ، ودعوة 129 ناديا لحضور الاجتماع تمثل الجمعية العمومية .


كما قرر الاتحاد فتح باب الترشيح للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 ديسمبر الحالي ويستمر حتى الرابعة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 20 ديسمبر.


وأكد الاتحاد المصري على أنه سيتم مراجعة كافة الشروط الواردة في اللائحة ومطابقتها على جميع المرشحين بكل شفافية، كما ستقام الانتخابات في ظل متابعة من الاتحاد الدولي لكل خطواتها.

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