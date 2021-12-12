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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشناوي ينشر صورة لأولاده عبر انستجرام.. شاهد

محمد الشناوي
محمد الشناوي

نشر حارس مرمي منتخب مصر محمد الشناوي، صورة لأولاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ولاقت الصورة إعجاب كبير من قبل المتابعين لـ محمد الشناوي، وجاءت التعليقات كالاتي:

“مشاء الله - ربنا يحميهم ويحفظهم - ربنا يبارك - ربنا يخليهم ليك”.

 

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وأكدت نتائج الأشعة التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من مساء أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.


وأشار د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعا ، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق مباراة الأربعاء المقبل.


في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي من العودة إلى التدريبات الجماعية ويواصل أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح.

 

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قرر منح جميع اللاعبين راحة اليوم سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس في السادسة مساء الأربعاء المقبل ( الخامسة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لكأس العرب اعتبارًا من غد.

 

حارس مرمى منتخب مصر منتخب مصر مصر محمد الشناوي اولاد محمد الشناوي

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