20 دقيقة.. ريال مدريد يتقدم على أتلتيكو بهدف بنزيما

تقدم فريق ريال مدريد، على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في دربي العاصمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ريال مدريد على الجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها فينيسيوس جونيور بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بنزيمة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ29 نقطة.

ويمر فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بفترة ذهبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، توجها بالفوز الأخير على إنتر ميلان (2-0)، وضمان صدارة مجموعته في البطولة القارية.

وحقق الريال 6 انتصارات متتالية في الليجا، و9 في المجمل بإضافة انتصاراته الثلاثة في دوري الأبطال.